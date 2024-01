Gruppo di hacker ucraini attacca Mosca, parte della capitale russa senza internet e tv

Fotogallery - Freddo polare in Nord Europa, in Svezia toccati i -43 gradi

La guerra in Ucraina giunge al giorno 686.

Un gruppo di hacker ucraini, probabilmente con il supporto dell'Intelligence, ha violato il provider internet di Mosca "M9com" e ha "demolito" i server con il risultato che parte della capitale russa è rimasta senza internet e Tv. Si registrano ancora vittime civili in Ucraina, finita nuovamente sotto un diluvio di missili russi in una fase del conflitto marcato dall'estensione degli attacchi ucraini oltreconfine e in cui non si intravedono spiragli di pace. Nelle ultime 24 ore la regione di Kherson ha subito 41 attacchi. Kiev è convinta che il Cremlino non voglia "né una guerra congelata né la pace", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, il quale si è detto "abbastanza fiducioso" sulla possibilità che l'Ue approvi un nuovo pacchetto di aiuti da 50 miliardi per Kiev.