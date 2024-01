Meloni chiama Zelensky: solidarietà per le vittime dei bombardamenti | Ucraina, la Nato aiuterà a comprare fino a mille Patriot

"Ho parlato con Giorgia Meloni per congratularmi con l'Italia per aver assunto la presidenza del G7 e ringraziarla per il suo costante sostegno nel G7 e nel percorso di adesione dell'Ucraina all'Ue. L'ho informata dei recenti attacchi di massa della Russia. Sono grato all'Italia e personalmente a Giorgia per la disponibilità a continuare a rafforzare lo scudo aereo dell'Ucraina". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky. "Abbiamo anche discusso della produzione congiunta di difesa e del contributo che l'Ucraina e l'Italia possono dare nel rafforzare non solo le nostre due nazioni ma l'intera Europa e la sicurezza globale".