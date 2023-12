Ucraina, attacco sulla città russa di Belgorod: 21 morti e 110 feriti | Mosca: "Sono responsabili Ue e Gran Bretagna"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 676.

Mentre Kiev continua a scavare sotto le macerie lasciate venerdì da uno dei più feroci bombardamenti russi dall'inizio dell'invasione, costato la vita a 39 persone, la guerra sconfina con violenza anche in territorio russo. Un attacco ucraino su Belgorod causa ifatti 21 morti e almeno110 feriti, in quello che appare come l'episodio più cruento sul territorio russo in due anni di conflitto. "L'attacco non resterà impuntito", è il monito di Mosca, che accusa Ue, Gran Bretagna e Usa di "fomentare il terrorismo di Kiev". Durante la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, il rappresentante permanente della Russia Vasily Nebenzya ha parlato di "deliberato attacco terroristico. Chiediamo la condanna di questo attacco brutale e siamo sorpresi dal silenzio del segretario generale.