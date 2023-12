Ucraina, Zelensky: "Brutali attacchi terroristici dei russi su Kherson"

"La Russia vorrebbe effettivamente porre fine alla guerra contro l'Ucraina il prima possibile. Ma la guerra deve terminare alle condizioni di Kiev e in conformità con il diritto internazionale". Lo ha dichiarato Andriy Yusov, rappresentante della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, come riporta Rbc Ucraina. I commenti di Yusov arrivano dopo che il New York Times aveva riferito, citando alcune fonti, che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe inviato "segnali" all'Occidente sul suo desiderio di congelare la guerra in Ucraina e avviare negoziati.