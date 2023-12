Ucraina, dagli Usa un nuovo pacchetto di aiuti entro fine mese | Zelensky a Washington: "I ritardi a Capitol Hill fanno il gioco di Putin"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 657.

Gli Usa rendono noto che annunceranno entro la fine del mese un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev. Zelensky vola a Washington e avverte: "I ritardi a Capitol Hill fanno il gioco di Vladimir Putin, la sua guerra è contro tutta l'Europa libera e va fermata ora". Intanto il ministro ucraino Kuleba lancia un nuovo appello all'Europa: "Se l'Ue non apre all'adesione sarà un errore devastante per l'Ucraina e per l'Unione europea, perché lancerebbe il messaggio che l'Unione non è in grado di prendere decisioni storiche". Putin dichiara che le truppe russe in prima linea "stanno combattendo per il futuro del loro Paese". Il ministro russo Lavrov: "Soluzione politica al conflitto? Chiedete a Zelensky".