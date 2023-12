Ucraina, Zelensky: "Priorità decisioni per andare nella direzione europea"

L'Ucraina non ha bisogno di effettuare attacchi all'interno della Russia per avere successo sul campo di battaglia. Lo ha dichiarato il vice consigliere per la Sicurezza nazionale, Jon Finer. "Non pensiamo nemmeno che sia essenziale per avere successo sul campo di battaglia", ha detto durante l'Aspen Security Forum. Finer ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti continuano a non sostenere o consentire gli attacchi ucraini in Russia. Mentre il Congresso sta lottando per approvare nuovi fondi per l'Ucraina, Finer ha ribadito che è fondamentale che l'assistenza sia rinnovata per il prossimo anno, al fine di mantenere Kiev nel conflitto.