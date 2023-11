Ucraina, Meloni a Zelensky: "Italia al vostro fianco finché necessario" | Ripristinata l'elettricità a Kiev

La guerra in Ucraina giunge al giorno 641.

Meloni sente Zelensky e conferma l'appoggio italiano: "Saremo al vostro fianco finché sarà necessario". Nella notte l'esercito russo ha lanciato un vasto attacco contro Kiev, il più massiccio contro la capitale ucraina da inizio guerra. Su tutto il Paese Mosca ha lanciato anche 75 droni. Due ospedali supportati da Medici Senza Frontiere nelle regioni di Donetsk e Kherson sono stati colpiti da attacchi nel giro di una settimana, causando la morte di quattro persone. "Il 2024 deve diventare l'anno in cui l'Ucraina caccerà la Russia dai suoi cieli", afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un lungo post in cui evidenzia la necessità di rafforzare la difesa aerea di Kiev. Secondo Mosca, "la Russia non rappresenta una minaccia per l'Europa, ma è l'Europa che rappresenta una minaccia per la Russia". Intanto il Cremlino lavora a un tunnel sottomarino diretto con la Crimea. Ripristinata l'elettricità a Kiev.