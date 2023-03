Usa e Ue: sostegno all'Ucraina e stop all'aiuto di Paesi terzi alla Russia | Zelensky: "Sconfiggere Mosca significa non combattere più in Europa"

La guerra in Ucraina giunge al 381esimo giorno.

Usa e Ue intendono "garantire che l'Ucraina abbia il sostegno militare, economico e umanitario di cui ha bisogno per tutto il tempo necessario". Lo affermano Joe Biden e Ursula von der Leyen in una dichiarazione congiunta, annunciando che saranno adottate "misure per colpire entità di Paesi terzi, al fine di interrompere il sostegno alla guerra russa da qualsiasi angolo del mondo". "Faremo in modo che la Russia paghi per le atrocità commesse in Ucraina", ha detto il presidente della Commissione Ue. Secondo Zelensky, "sconfiggere Mosca sul campo di battaglia in Ucraina significa non combattere da nessun'altra parte in Europa e lungo i confini russi". Per il Cremlino "è chiaro che la responsabilità di questo palese atto terroristico senza precedenti è di Washington". Secondo il Financial Times, l'Ucraina ha ricevuto uno dei due sistemi di difesa aerea Patriot promessi da Stati Uniti e Germania, "ma non è ancora operativo".