Il "Wsj": "Lo staff di Zelensky prepara la formula di pace in 10 punti" | Putin: "Prima la guerra finisce e meglio è"

Secondo il presidente russo Vladimir Putin "i sistemi Patriot non sono all'altezza dei missili russi". "Il Patriot è un sistema piuttosto obsoleto, non funziona bene come i nostri missili S-300 (terra-aria)", ha detto Putin ai giornalisti, come rilanciato dal "Kyiv Independent". "Lasciate che li forniscano - ha aggiunto il numero uno del Cremlino - e li distruggeremo anche noi".