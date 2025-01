Ucraina, Putin: "Siamo aperti a un dialogo con gli Usa sulla guerra" | Crosetto: "Inviare militari a Kiev? Sarebbe utile per capire cosa è successo"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.063. Nel giorno del suo giuramento come presidente, Donald Trump promette di mettere fine al conflitto. Vladimir Putin, dal canto suo, afferma che la Russia è pronta a dialogare con gli Usa su questo punto. Intanto Zelensky e la moglie hanno visitato il fronte. A Pokrovsk il presidente ucraino ha incontrato i soldati feriti e le loro famiglie. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che gli aiuti all'Ucraina non diminuiranno nemmeno con la nuova amministrazione Trump: "Vladimir Putin capisca che deve chiudere la guerra in Ucraina, è arrivato il momento". Il ministro Crosetto: "Ho detto di inviare ufficiali in Ucraina per capire cos'è successo, come si è combattuto, quali sono state le lezioni che possono apprendere le nostre Forze Armate per prevenire, perché il compito della Difesa è difendere".