Usa: se non fermiamo Putin in Ucraina, si rischia un conflitto con la Nato

La guerra in Ucraina giunge al giorno 714.

Se non fermiamo Putin in Ucraina, il presidente russo potrebbe poi attaccare un Paese Nato e gli Usa si troverebbero coinvolti in un conflitto per il loro impegno a difendere ogni centimetro quadrato dell'Alleanza". Lo ha affermato la vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh commentando lo stallo al Congresso del disegno di legge che prevede i nuovi fondi per Kiev. Intanto Tucker Carlson, l'ex giornalista di Fox News che da alcuni giorni si trova a Mosca, ha annunciato che intervisterà Putin.