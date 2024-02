Accordo raggiunto nel trilogo tra Consiglio Ue, Eurocamera e Commissione sul nuovo Fondo da 50 miliardi per l'assistenza all'Ucraina, sul quale il vertice straordinario dei 26 dello scorso primo febbraio ha raggiunto un'intesa politica. Il fondo si compone di 17 miliardi in sovvenzione e 33 in prestiti. L'Ucraina potrà chiedere un pre-finanziamento pari al 7% del totale del Fondo. Un prerequisito per il sostegno all'Ucraina nell'ambito del cosiddetto Ukraine Facility sarà che Kiev continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici efficaci e a garantire il rispetto dei diritti umani.