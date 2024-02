Ucraina, Zelensky: "La guerra può arrivare in Europa, nessuno sarà pronto" | "Sul terreno c'è stallo, ci servono mezzi moderni"

"No, non ho mai pensato di mollare. Sono ucraino amo e difendo l'Ucraina. Questo è il mio dovere, lo devo fare altrimenti non riusciremo a resistere. Per questo non ho mai pensato di mollare. Non si può credere alla vittoria del male. So che noi vinceremo". Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista al Tg1.