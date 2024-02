Venti reporter fermati al raduno delle mogli di soldati a Mosca | Droni sull'Ucraina, 15mila famiglie senza luce

La guerra in Ucraina giunge al giorno 710.

Almeno venti giornalisti, tra cui alcuni stranieri, sono stati arrestati a Mosca durante un raduno organizzato sulla Piazza Rossa dalle mogli dei soldati che combattono in Ucraina e chiedono il ritorno dei loro mariti dal fronte. I filorussi accusano: almeno sette civili sono morti in un raid di Kiev su una panetteria, nel Lugansk. Intanto, un lancio di droni sull'Ucraina centrale ha lasciato 15mila famiglie senza elettricità. Dopo l'intesa Ue sui fondi a Kiev, Londra propone alla Nato di inviare un corpo di spedizione congiunto nel Paese. La Corte internazionale di Giustizia dell'Aja ha dichiarato di avere la giurisdizione per giudicare la maggior parte della causa intentata dall'Ucraina.