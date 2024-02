Ucraina, Corte dell'Aja: "Giudicheremo la causa di Kiev contro Mosca"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 710.

La Corte internazionale di Giustizia dell'Aja ha dichiarato di avere la giurisdizione per giudicare la maggior parte della causa intentata dall'Ucraina per la brutale invasione russa del 2022, con la richiesta di risarcimento da parte di Kiev. L'Ucraina ha trascinato la Russia davanti alla Corte Onu pochi giorni dopo l'inizio della guerra. Intanto, due soldati francesi sono morti in un attacco russo nei pressi di Kherson. Il presidente ucraino Zelensky si felicita per il voto Ue sui nuovi aiuti e lo definisce "un messaggio a Mosca".