La guerra in Ucraina giunge al giorno 709.

Due soldati francesi sono morti in un attacco russo nei pressi di Kherson. Intanto il presidente ucraino Zelensky si felicità per il voto Ue sui nuovi aiuti e lo definisce "un messaggio a Mosca". Ankara, intanto, annuncia che "Putin sarà in Turchia il 12 febbraio per incontrare Erdogan". Il capo dell'intelligence militare ucraina dichiara che l'offensiva russa si esaurirà entro la primavera. Mosca e Kiev rendono noto un nuovo scambio di centinaia di prigionieri di guerra (207 ucraini e 195 soldati russi).