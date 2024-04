Ucraina, veto russo alla bozza Usa contro le armi nucleari nello Spazio | Missili Atacms già inviati a Kiev

L'Occidente "deve rendersi conto che l'era della pace in Europa è finita". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, rimarcando in un'intervista al Guardian che l'Occidente ha bisogno di rafforzare la produzione di armi. "Quando vedo quello che la Russia ha ottenuto, costruendo la sua base industriale per la difesa in due anni di guerra, e quello che ha ottenuto l'Occidente, penso che qualcosa non va da parte dell'Occidente".