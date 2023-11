Ucraina, raid russi nel Donetsk: un morto, bambini feriti | Kiev: stop alle elezioni finché c'è la guerra

La guerra in Ucraina giunge al giorno 646.

I russi effettuano raid su case e obiettivi civili nel Donetsk, provocando almeno un morto e diversi feriti, tra cui bambini. Le autorità ucraine annunciano che non si svolgeranno le elezioni sia parlamentari sia presidenziali fino alla fine del conflitto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky visita il posto di comando avanzato sulla linea del fronte a Kuyansk, nella regione di Kharkiv. "La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina è un insulto" ai valori dell'Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), dichiara il presidente in carica, il ministro degli Esteri della Macedonia settentrionale Bujar Osmani. Lavrov: "L'Ocse si sta trasformando in un'appendice di Nato e Ue".