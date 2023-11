Putin: "Occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina" | Meloni al G20: "La Russia può riportare la pace ritirandosi"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 637.

Il conflitto, ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo in videoconferenza al vertice del G20, è una "tragedia" e occorre pensare a come "mettervi fine". A stretto giro è arrivata la replica dell'Italia. "La Russia - ha dichiarato il premier Giorgia Meloni - potrebbe in ogni momento facilmente riportare la pace ritirandosi dai territori illegalmente occupati e ristabilendo la sovranità e la piena integrità territoriale dell'Ucraina". Zelensky: "L'esercito russo sta utilizzando i detenuti del Paese come fonte principale per rimpiazzare le perdite al fronte".