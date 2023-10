Ucraina, offensiva russa a est: Kiev ammette la fase difficile | Zelensky: "I leader mondiali capiscono a cosa si prepara Mosca"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 599.

Proseguono gli attacchi russi su Avdiivka, città del Donetsk diventata obiettivo di quella che il portavoce del Consiglio di sicurezza statunitense, John Kirby, ha definito una "nuova offensiva". Al fronte la situazione è difficile, ammettono i vertici militari di Kiev. Per Volodymyr Zelensky i leader mondiali "capiscono a cosa si sta preparando la Russia e l'esercito ucraino è pronto a rispondere con forza a qualsiasi azione". Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dichiara che "l'attacco di Hamas a Israele non minerà la determinazione degli alleati a continuare a sostenere l'Ucraina" contro l'aggressione russa. Gli Usa accusano la Corea del Nord di aver inviato armi alla Russia. Washington annuncia un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina da 200 milioni di dollari.