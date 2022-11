Zelensky: "Mosca prepara nuovi attacchi" | "Russi pronti a lasciare la centrale di Zaporizhzhia"

"I terroristi stanno preparando nuovi attacchi e finché avranno missili non si fermeranno. La prossima settimana può essere dura come quella che è appena passata. Le nostre forze di difesa si stanno preparando. L'intero Stato si sta preparando. Elaboriamo tutti gli scenari, anche con i partner". Lo afferma in un video il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.