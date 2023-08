Ucraina: "Lavoriamo per un invito al G20 in India" | Kiev: "Non useremo gli F-16 questo autunno e inverno"

L'Ucraina sta lavorando per ottenere un invito al vertice del G20 che si terrà in India a settembre. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri ucraino Mykola Tochytskyi, secondo quanto riportato da "Ukrainska Pravda". Tochytskyi ha spiegato che Kiev vuole partecipare perché "riteniamo che ciò che la Federazione Russa sta facendo dopo la cessazione dell'accordo sul grano sia una grande sfida per le economie non solo dei Paesi africani e asiatici, ma anche per le economie mondiali". Pertanto, "noi e i nostri partner stiamo lavorando per essere tra gli invitati, sia con l'India che con altri partner partecipanti", ha aggiunto.