Ucraina, Zelensky pronto a sostituire ministro della Difesa | Usa, verso altri aiuti per 13 miliardi di dollari

La guerra in Ucraina giunge al giorno 534.

I filorussi lanciano l'allarme su Zaporizhzhia: è stata rilevata una perdita di vapore in un'unità della centrale nucleare. Secondo gli esperti, comunque, "non c'è alcun rischio radioattivo". Il presidente americano Joe Biden chiederà al Congresso l'autorizzazione per altri 13 miliardi di dollari di aiuti a Kiev. Intanto le forze russe hanno lanciato un "massiccio" attacco con droni nella regione di Rivne. Esplosioni e un vasto incendio si sono registrati a Domodedovo, cittadina alle porte di Mosca che fa sapere di avere abbattuto 13 droni ucraini sia vicino alla capitale sia in Crimea. La Polonia ha annunciato che dispiegherà altri 10mila soldati al confine con la Bielorussia.