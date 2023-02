Ucraina, pioggia di missili russi su Kiev: violato spazio aereo moldavo | La Romania "non è stata coinvolta"

Terremoto in Turchia, in azione anche i soccorritori dall'Ucraina

Terremoto in Turchia, padre non lascia la mano della figlia morta

La guerra in Ucraina giunge al 353esimo giorno.

La Russia ha bombardato Kharkiv e Zaporizhzhia, intensificando gli attacchi anche su Kiev. Le sirene dei raid aerei sono risuonate in tutto il Paese. "Diversi missili sono passati attraverso lo spazio aereo della Moldavia e della Romania. Questi missili sono una sfida per la Nato e la sicurezza collettiva", ha fatto sapere l'Ucraina. Ma la Romania ha negato lo sconfinamento e la crisi sembra, per il momento, rientrata. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha detto che "sono emersi buoni segnali dal suo tour a Londra, Parigi e Bruxelles dai partner in tema di jet, missili e carri armati", ma ha anche riconosciuto che "c'è ancora del lavoro da fare lungo questa strada".