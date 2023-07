Erdogan vede Zelensky: "L'Ucraina merita l'ingresso nella Nato" | Gli Usa confermano l'invio di bombe a grappolo

Il presidente americano Joe Biden ritiene che l'Ucraina non sia pronta per entrare nella Nato e che non ci sia una visione unanime nell'Alleanza per fare entrare Kiev durante una guerra in corso. Lo ha detto il presidente stesso in un'intervista alla Cnn, alla vigilia del vertice della Nato a Vilnius. Nei giorni scorsi il commander in chief aveva osservato che Kiev deve rispettare gli stessi standard delle altre Nazioni per essere parte dell'Alleanza.