Guerra in Ucraina, missile russo distrugge un Terminal poste a Kharkiv causando una strage

La guerra in Ucraina giunge al giorno 606.

Un missile russo, denuncia il governo di Kiev, ha distrutto un Terminal poste a Kharkiv causando una strage. Lo stato maggiore di Kiev in un rapporto: "Oltre un terzo del territorio è contaminato da esplosivi". Biden chiama Zelensky e lo rassicura sulla "prosecuzione dell'impegno degli Stati Uniti a sostenere l'Ucraina nella brutale guerra della Russia". Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ribadisce che la crisi in Medioriente non farà venire meno il sostegno dell'Unione europea nei confronti di Kiev. Missile russo su Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino: ucciso un civile. La Nato: "Risorse sufficienti per sostenere Israele e Ucraina".