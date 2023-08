29 agosto 2023 00:07 TEMPO REALE

Guerra Ucraina, Onu: più di 10mila civili uccisi da attacchi o mine | Zelensky: "Sulla Crimea possibile una soluzione politica"

Bloomberg: l'8 settembre incontro Putin-Erdogan per discutere dell'accordo sui cereali del Mar Nero. Kiev: uccisi in combattimento 300 soldati russi in direzione Tavria