Ucraina, fonti Ue: "Cautela sulle trattative in corso a Istanbul"

"Trattiamo le negoziazioni di pace a Istanbul con una certa cautela.

La priorità, in questo momento, è che si arrivi a un cessate il fuoco duraturo sul campo, rispettato dalla Russia. Poi si vedrà se tutte le richieste hanno senso dal punto di vista politico". Lo precisa un alto funzionario Ue sulle trattative in corso tra Kiev e Mosca. Intanto il presidente Usa Joe Biden ha avuto un colloquio in videoconferenza di quasi un'ora con i leader europei. Presente anche il premier Mario Draghi.