Ucraina, esercito abbatte tre droni russi

In Ucraina, l'esercito ha abbattuto un drone Shahed sopra Chernihiv Oblast.

Lo riporta il 'The Kyiv Independent' citando il comando operativo nord dell'Ucraina, che in seguito ha annunciato che altri due droni sono stati intercettati e abbattuti, senza specificare in quale regione. Da domenica la Russia ha lanciato un attacco utilizzando droni Shahed di fabbricazione iraniana.