Ucraina, Draghi: "Zelensky non ci ha chiesto nuove armi"

Volodymyr Zelensky non ha avanzato nuove richieste di invio di armi.

È quanto afferma Mario Draghi in conferenza stampa, sottolineando che il presidente ucraino "ha descritto una situazione critica perché stanno finendo le munizioni e le nuove armi necessitano di addestramento per essere usate". Il premier ha poi parlato della Russia e di "un uso politico del gas, così come del grano". E proprio sulle forniture energetiche aggiunge: "Siamo arrivati al 52% dei livelli di stoccaggio del gas, il che ci rende abbastanza tranquilli nell'immediato e per l'inverno".