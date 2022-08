Ucraina, Di Maio: "La Turchia sta facendo passi avanti, la sosteniamo"

"Quanto durerà la guerra in Ucraina? Dipende da Putin e dalla sua invasione".

Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista al Tg4. "Noi faremo tutto il possibile per cercare di costruire un percorso di pace - ha precisato -. La Turchia sta facendo dei passi in avanti importanti e noi la stiamo sostenendo".