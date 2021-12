Ucraina, Cremlino: gli Stati Uniti non schiereranno armi

Afp

Sul "dossier Ucraina" Joe Biden punta a una soluzione diplomatica ma, nel colloquio telefonico avuto con Vladimir Putin, ha sottolineato di essere pronto a rispondere in modo risoluto "se la Russia invaderà ulteriormente l'Ucraina". La posizione americana soddisfa al momento Mosca: il Cremlino ha fatto sapere infatti "che gli Stati Uniti non intendono schierare armi offensive" e come questo sia uno dei punti centrali per un continuare il dialogo.