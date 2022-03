Ucraina, continuano i bombardamenti a Mariupol: gli attacchi russi dal mare

Kiev: possibile attacco dalla Bielorussia

L'agenzia ucraina Unian parla di un "possibile attacco" che potrebbe venire sferrato a breve dalle forze della Bielorussia e della notizia secondo la quale l'elite russa starebbe pensando a "un piano per eliminare Putin". Secondo gli '007' di Kiev, una certa parte dell'e'lite politica russa considererebbe il direttore dell'FSB, Alexander Bortnikov, come il successore di Putin, l'uomo che "recentemente sarebbe caduto in disgrazia per errori di calcolo nella guerra contro l'Ucraina".