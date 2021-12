Ucraina, colloqui tra Usa e Russia il 10 gennaio a Ginevra

-afp

Il 10 gennaio a Ginevra Usa e Russia si incontreranno per colloqui sulla sicurezza e sul conflitto in Ucraina. Ad annunciarlo è stato il ministero degli Esteri di Mosca: il viceministro Sergei Ryabkov ha spiegato che la data indicata sarà quella del "giorno principale per le consultazioni bilaterali", mentre in parallelo dovrebbero tenersi anche negoziati tra Russia e Nato e discussioni più ampie sotto l'egida dell'Ocse.