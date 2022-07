Ucraina: almeno 12 morti a Vinnytsia, tra cui un bimbo | Guterres: "Pace lontana, ma le parti possono dialogare"

Materiale statunitense, per droni dual use, diretto in Russia è stato bloccato dalla guardia di finanza e dall'agenzia delle dogane nel porto di Gioia Tauro. Mosca, non disponendo della stessa sofisticata tecnologia statunitense, un mese fa ha tentato di importare componenti militari attraverso l'Italia. Lo scopo della "missione" non era tanto appropriarsi degli aerei quanto dei complessi dispositivi "made in Usa" che consentono di guidarli e controllarli.