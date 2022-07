Attacco ad Odessa, Mosca: colpiti nave e deposito di armi | Lavrov: "Sarà una terza parte a scortare le navi del grano"

"Non rallentiamo e, come ogni giorno da cinque mesi, stiamo facendo di tutto per infliggere le maggiori perdite possibili al nemico e per raccogliere il maggior sostegno possibile per l'Ucraina". Lo afferma il presidente ucraino, Voldymyr Zelensky, nel suo consueto messaggio serale. "Questa settimana - aggiunge - ci saranno importanti visite di partner, ci saranno importanti negoziati e, soprattutto, ci sarà un ulteriore avanzamento delle posizioni ucraine. Al fronte, nella diplomazia, nell'economia. Sono grato a tutti coloro che difendono il nostro Paese! E auguro a tutti noi, a tutti gli ucraini, una nuova settimana fruttuosa".