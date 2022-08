Ucraina, bombe russe su Zaporizhzhia: colpite infrastrutture | Usa: "Mosca ci sta spingendo sull'orlo di un disastro nucleare"

Il governo ucraino, insieme alla Kyiv School of Economics, ha sviluppato una strategia per la ricostruzione e il reinserimento della Crimea dopo la sua liberazione dall'occupazione russa. Lo ha reso noto il ministro delle Infrastrutture, Oleksandr Kubrakov, in un post su Facebook citato dal The Kyiv Independent. Il ministro ha affermato che uno degli obiettivi principali dell'Ucraina e' rendere la Crimea, così come il resto del Paese, parte della rete transeuropea di trasporto,.