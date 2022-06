Ucraina, Blinken: "Il conflitto durerà ancora molti mesi"

La guerra in Ucraina durerà ancora "molti mesi".

Lo ha affermato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parlando a Washington in conferenza stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Non possiamo prevedere come e quando finirà, prevediamo ancora molti mesi di conflitto - ha sottolineato -. Potrebbe finire domani se la Russia decidesse di mettere fine all'aggressione dell'Ucraina ma non vediamo segni in questa direzione".