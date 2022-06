Ucraina, Biden: "Zelensky non ci volle ascoltare sull'invasione russa"

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky "non volle ascoltare" gli avvertimenti americani prima dell'invasione russa dell'Ucraina.

"Lo so che molti pensavano stessi esagerando - ha detto Biden - ma sapevo che avevamo le informazioni a sostegno dell'analisi". Putin, ha aggiunto Biden, "avrebbe superatola frontiera. Non c'era alcun dubbio, e Zelensky non volle ascoltare, così come molte altre persone. Ne capisco il motivo, ma alla fine Putin lo ha fatto".