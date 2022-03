Ucraina, Biden: stop all'importazione di gas e petrolio russi negli Usa

Joe Biden conferma che gli Stati Uniti vieteranno l'import di petrolio e gas dalla Russia per l'invasione dell'Ucraina.

Parlando dalla Casa Bianca, il presidente Usa sottolinea che, per proteggere l'economia occidentale a lungo termine, l'obiettivo è "andare verso una autonomia energetica" e spiega che sta lavorando a tale scopo con i partner europei. Chiarisce che Mosca è in grave difficoltà ("il rublo vale meno di un penny") e assicura l'aiuto Usa all'Unione europea per l'assistenza all'ondata di profughi in fuga dalla guerra.