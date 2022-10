Ucraina, Biden: "La Russia non può cancellarla dalle mappe"

La Russia "non può cancellare l'Ucraina dalle mappe".

Lo afferma Joe Biden, commentando il voto dell'Onu che ha condannato le annessioni da parte di Mosca. "La stragrande maggioranza degli Stati ha votato per difendere la Carta delle Nazioni Unite e condannare il tentativo illegale del Cremlino di annettere con la forza il territorio ucraino. La posta in gioco di questo conflitto è chiara a tutti e il mondo ha inviato un messaggio chiaro: la Russia non può cancellare uno Stato sovrano dalla mappa. La Russia non può cambiare i confini con la forza, non può impadronirsi del territorio di un altro Paese".