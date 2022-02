Ucraina, ambasciatore a Londra: "Potremmo rinunciare alla Nato per evitare la guerra con la Russia"

I venti di guerra in Ucraina zavorrano le Borse europee. I listini del Vecchio continente hanno avviato in forte calo la prima seduta della settimana. Le tensioni geopolitiche hanno fatto volare anche il prezzo del petrolio e del gas mentre permane il nervosismo dei mercati per le prossime mosse delle banche centrali per contrastare l'inflazione. Avvio in flessione per Parigi (-2,05%), Francoforte (-2,33%), Londra (-0,11%), Madrid (-2,43%).