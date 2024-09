Australia, uccise due donne nel 1977 a Melbourne: arrestato a Roma

Un uomo di 65 anni, con doppia cittadinanza greco-australiana, è stato arrestato all'aeroporto di Roma per l'omicidio di due donne, nel 1977, a Melbourne. Le due vittime Suzanne Armstrong, 27 anni, e Susan Bartlett, 28 anni, furono trovate morte nella loro casa di Melbourne in Easey Street, a Collingwood. Il bimbo della prima, di 16 mesi, dormiva nella stanza accanto. La polizia di Victoria chiederà un ordine di estradizione per riportare in Australia l'uomo arrestato nella Capitale.