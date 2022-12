Twitter, Onu: sospensione giornalisti precedente pericoloso

L'Onu si scaglia contro Twitter.

Un portavoce delle Nazioni Unite ha affermato che la sospensione degli account dei giornalisti che avevano pubblicato post sugli spostamenti in tempo reale di Elon Musk è un "precedente pericoloso". Per il Palazzo di Vetro la sospensione arbitraria "costituisce un pericoloso precedente in un momento in cui i giornalisti di tutto il mondo devono affrontare censura, minacce fisiche e anche peggio".