Tusk:"Non ci sono margini per evitare Brexit, prepariamoci a fiasco"

"Ci sono ancora 50 giorni prima dell'uscita del Regno Unito dall'Ue. So che ancora un gran numero di persone nel Regno Unito e nel continente desiderano un'inversione di questa decisione. Ma al momento non esiste alternativa alla Brexit". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, aggiungendo poi: "Il senso di responsabilità ci dice anche di prepararci per un possibile fiasco in caso di mancato accordo".