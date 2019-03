Turchia: senza valore richiesta d'archiviazione a nostra adesione Ue

Per la Turchia è "nulla e senza valore" la risoluzione, comunque non vincolante, con la quale il Parlamento europeo ha chiesto l'archiviazione dei negoziati di adesione del Paese all'Unione. Per il portavoce del presidente Erdogan, inoltre, i movimenti di estrema destra europei hanno mostrato i loro pregiudizi sulla Turchia con un rapporto che contiene "affermazioni senza fondamento".