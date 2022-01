Turchia, offese a Erdogan: in carcere la giornalista Sedef Kabas

-afp

Sedef Kabas, nota giornalista turca, è stata incarcerata, in attesa del processo, per aver insultato il presidente Recep Tayyip Erdogan. La donna è stata presa in custodia dopo aver citato, in tv e sui social, un proverbio che dice: "Un bue non diventa re solo entrando nel palazzo, ma il palazzo diventa un fienile". "Insultare il presidente con espressioni volgari è un attacco alla volontà nazionale", ha detto Numan Kurtulmus, vice capo del partito al governo.