Turchia, Erdogan: "Accetterò qualunque risultato elettorale"

In Turchia il presidente Recep Tayyip Erdogan ricevendo i direttori dei principali canali televisivi nazionali nel suo ufficio a Istanbul ha detto che il suo partito "accetterà qualsiasi risultato delle urne elettorali".

Lo riportano i media di Ankara. "Siamo saliti al potere in Turchia in modo democratico grazie al favore del nostro popolo. Se la nostra nazione decide di prendere una strada così diversa, faremo esattamente ciò che è necessario per la democrazia. Coloro che non rispettano l'esito delle urne non hanno rispetto per la nazione", ha spiegato. Il rivale di Erdogan nelle elezioni in programma domenica 14 maggio è Kemal Kilicdaroglu, leader del Partito popolare repubblicano.