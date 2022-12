Turchia: "Continuiamo a dialogare con Russia e Ucraina"

La Turchia continua a tenere colloqui sia con la Russia sia con l'Ucraina per porre fine alla guerra.

Lo ha affermato il presidente Recep Tayyip Erdogan, aggiungendo: "Abbiamo visto con l'accordo sul grano e con lo scambio di prigionieri come la strada per la pace possa essere spianata se viene data un'opportunità alla diplomazia. Continuiamo i nostri colloqui con Putin e Zelensky in questa direzione. Si spera di raggiungere prima un cessate il fuoco e poi una pace duratura nella nostra regione".