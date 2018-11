Turchia, blitz contro una rete dell'Isis: arrestati 24 jihadisti

Blitz in Turchia contro una presunta rete dell'Isis accusata di trasferire ingenti somme di denaro in zone di conflitto all'estero. Almeno 24 sospetti jihadisti sono stati arrestati in un'operazione condotta in undici province. Il gruppo è accusato di aver trasferito risorse finanziarie in Siria, Libano, Iraq, Libia e Indonesia. Nei raid sono stati sequestrati valuta per centinaia di migliaia di dollari, computer, telefoni cellulari e hard disk.